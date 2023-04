Das steckt dahinter Hückelhoven als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet

Wir leben in einer Welt, in der es kaum noch Waren gibt, die man – zumindest in Westeuropa – nicht irgendwie beschaffen könnte. Vielleicht dauert das ein oder andere ein paar Tage, aber der globale Handel ist so gut ausgebaut wie nie zuvor in der Geschichte. Im weltweiten Geschäft mit Import und Export gibt es allerdings meist auch Gewinner und Verlierer. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist bei vielen jedoch der Gedanke des fairen Handels mehr und mehr in den Fokus gerückt, mit dem Ziel, die Armut in wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern zu bekämpfen.