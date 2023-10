Dekontaminationsplatz aufgebaut Ätzender Stoff in Hückelhoven ausgetreten

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in Hückelhoven: Um kurz nach Mitternacht sind die Einsatzkräfte wegen eines Gefahrgutaustritts nach Baal auf die Porschestraße gerufen worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, sei es dort in einem Getränke-Abfüllbetrieb aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Freisetzung von einem Gefahrstoff an einer Abfüllanlage gekommen.