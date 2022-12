Adventsweg in Baal „Jeder darf den Weg gerne verschönern“

Der Start ist am alten Bahndamm in Baal. Als Orientierungspunkt dient die Adresse Bahnstraße 11, die direkt am Bahnhof zu finden ist. Hier können auch Parkplätze genutzt werden. Der etwa 1,9 Kilometer lange Rundweg führt zum Betonwerk Schotten und vorbei am Friedhof durch die Theresienstraße. Die evangelische Geistliche rät, sich für den weihnachtlichen Rundgang Zeit zu nehmen. „Manches sieht man nicht auf Anhieb“, hat sie festgestellt. Mitgenommen werden dürfen nur die bunt bemalten Steine, die auf dem Weg ausgelegt wurden und mit Botschaften wie „Frohe Weihnachten“ versehen wurden. Auch die Anwohner in Baal sind begeistert von dem neuartigen Freizeitangebot und bringen sich ein. Einige haben ihre Gärten aufwändig geschmückt und erlauben Einblicke in die privaten Grundstücke, wie Pfarrratsmitglied Monika Körber berichtet. Zusätzliches Dekorieren ist durchaus erwünscht.