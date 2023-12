Weihnachtszeit in Hückelhoven Adventsweg in Baal geht in die zweite Runde

An den Stationen entlang des Weges gibt es viel zu entdecken: Eine Weihnachtsgeschichte in zwölf Abschnitten und weitere weihnachtliche Erzählungen, außerdem können Kinder 24 Wichtelmützen suchen und finden. Auch Mitmachaktionen sind wieder Teil des Weges: In einer der aufklappbaren Bänke befinden sich beispielsweise Christbaumkugeln und ein Edding, um die Dinge festzuhalten, für die die Menschen dankbar sind. „Diese Aktion gab es schon im letzten Jahr – und sie wurde unglaublich gut angenommen. Der ganze Busch um die Bank herum war mit beschrifteten Christbaumkugeln geschmückt“, erinnert sich Körber freudig zurück. Ein Stück weiter können die Spaziergänger an der Bank zum Thema „Licht im Dunkeln“ ein Teelicht für die Menschen in ihrem Leben mitnehmen, die ein Licht am dringendsten benötigten.