Abiturienten in Ratheim : Zusammenhalt in Leonardo da Vinci-Gesamtschule gelobt

Ratheim 31 Schülerinnen und Schüler haben ihre Schulzeit an der Ratheimer Leonardo da Vinci-Gesamtschule mit Erfolg beendet. Sie nahmen nun ihre Abiturzeugnisse entgegen.

Er lobte den Zusammenhalt in schwieriger Zeit. Beschwingt leiteten die Moderatoren Karima Rösgen und Patrick Arregui zu einem Musikvideo der Musiklehrer über, das alle in Sommerstimmung brachte. Die erste stellvertretenden Bürgermeisterin Andrea Axer richtete die Grüße der Stadt Hückelhoven an die Abiturienten aus. Sie dankte Schülern, Eltern und Lehrerinnen und Lehrern für ihren besonderen Einsatz in der Coronazeit, der zusätzliches Engagement erfordert hatte.

Die Elternpflegschaftsvorsitzende Antja Schwietzke ließ die Zeit Revue passieren und wünschte sich, dass der tolle Umgang untereinander bestehen bleibt. Jahrgangssprecherin Neslinur Binici erinnerte an viele lustige Momente in 13 Jahren Schule, an tolle Fahrten, dann den Eintritt des Coronavirus in der Q1, als gerade die Facharbeiten vor der Tür standen. Sie dankte der Verwaltung und den Lehrkräften für die Organisation des Online-Unterrichts: „Ich glaube, wir sind nun Profis in Videokonferenzen. Wenn ich sagen müsste, was unsere Stufe auszeichnet, dann fällt mir die familiäre Atmosphäre und der Humor ein.“ Ihr Dank ging auch an die Beratungslehrer Silke Szepannek und Marcel Hesse sowie die Oberstufenkoordinatorin Kathleen Seidel. Vor der Übergabe der Abiturzeugnisse ehrte Schulleiter Peter Lambertz die Besten des Jahrgangs – Neslinur Binici und Martin Mülfarth.