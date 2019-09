Kinderfest auf Millicher Halde : Bunte Einhörner und Mitmach-Spaß

Info

Kulinarisches Eis zum Nulltarif am Eiswagen von Kohlen gab es beim fünften Kinderfest zum Weltkindertag ebenso wie Muffins und Bio-Kaffee im Open-Air-Café der mobilen Jugendarbeit. Holzbänke und -tische luden im Wald zu einer kurzen Verschnaufpause ein.

Finanzierung Mittel in Höhe von 3500 Euro wurden durch das städtische Jugendamt bereitgestellt. Was darüber hinaus an Kosten anfalle, werde vom Stadtjugendring abgedeckt, so Tatjana Neumann.