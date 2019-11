Aus dem Polizeibericht : 18-Jährige beim Einparken schwer verletzt

Hückelhoven/Wassenberg Als ihre 20 Jahre alte Schwester ihr Auto am Lippeweg in Hückelhoven einparken wollte, wurde eine 18-Jährige aus Wassenberg eingeklemmt und schwer verletzt.

Der Unfall geschah am Samstag, 23. November, gegen 19.30 Uhr. Wie die Polizei berichtet, wollte die 20-Jährige ihr Auto auf einem Anwohnerparkplatz am Lippeweg abstellen. Dazu ließ sie ihre 18-jährige Schwester, ebenfalls aus Wassenberg, aussteigen, um von ihr in den Parkplatz eingewiesen zu werden.