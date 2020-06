Hubschraubereinsatz im Hückelhovener Wald : Mountainbiker bei Sturz im Wald schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber brachte den 23-Jährigen in die Aachener Uniklinik. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Ein 23-jähriger Wegberger stürzte am Donnerstag im Wald so schwer, dass er per Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste. Offenbar hatte er bei einer Abhangfahrt einen Stacheldrahtzaun übersehen.

Bei einem Sturz in einem Waldstück in Hückelhoven hat sich ein 23-jähriger Mountainbiker aus Wegberg am Donnerstag schwer verletzt. Wie die Polizei auf Anfragemitteilte, konnte nach dem Unfall Lebensgefahr bei dem jungen Mann nicht ausgeschlossen werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur Maximalversorgung in die Aachener Uniklinik. Am Freitagmittag sollsein Zustand relativ stabil gewesen sein.

Der Wegberger war mit drei Freunden am frühen Abend des Feiertags auf der bei Mountainbike-Fahrern beliebten Strecke nahe des Nachtigallenwegs unterwegs. Als er einen unbefestigen Abhang hinunterfuhr, übersah er wohl einen Stacheldrahtzaun und wurde auf eine dahinter liegende Wiese geschleudert. Dort soll er regungslos liegen geblieben sein.

Einer der nachkommenden Fahrer, ein 27-jähriger Wegberger, konnte nicht rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Fahrrad des gestürzten Freundes zusammen. Er verletzte sich leicht. Die beiden weiteren Fahrer kümmerten sich um die Verletzten und alarmierten sofort den Notruf. Das Verkehrskommissariat Heinsberg ermittelt nun, wie es zu dem Unfall an dieser Stelle kommen konnte.

(cpas)