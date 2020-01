Gedenken im Gymnasium Hückelhoven : Elftes Gebot: „Seid nicht gleichgültig“

Bei der Holocaust-Gedenkfeier im voll besetzten Brunnenhof des Gymnasiums in Hückelhoven referierten Schülerinnen und Schüler der Hauptschule über die Verfolgung von Schwulen und Lesben durch die Nazis (§ 175). Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Mit rund 100 Besuchern fand die Holocaust-Gedenkstunde im Gymnasium Hückelhoven ungewöhnlich große Resonanz. Schülerinnen und Schüler hatten sich mit der Verfolgung Homosexueller beschäftigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Laue

Morddrohungen gegen Kommunalpolitiker, geplantes Massaker in Halle am Versöhnungsfest, auf dem jüdischen Friedhof Geilenkirchen 40 geschändete Gräber, 500 Verdachtsfälle mit rechtsextremem Hintergrund in der Bundeswehr. Dass angesichts dieser Fakten 75 Jahre nach Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz das Gedenken an die Opfer der Nazis eine wichtige Erinnerung sei, unterstrich Hans-Jürgen Knubben von Pax Christi am Montag im Gymnasium Hückelhoven. Und das enorme Besucherinteresse zeigte die Aktualität des Mahnens gegen Fremdenfeindlichkeit, Menschenverachtung und Rechtsextremismus.

„Das Böse“, wie Bundespräsident Steinmeier in Jerusalem sagte, war mit Ende der NS-Diktatur nicht verschwunden. „Die bösen Geister in den Köpfen lebten weitgehend im Verborgenen weiter und kamen immer mehr wieder heraus“, sagte Knubben bei der Gedenkveranstaltung, zu der auch die katholische und evangelische Kirche sowie der Bürgermeister eingeladen hatten. Der Chor 77 unter Leitung von Guido Janssen umrahmte das Gedenken musikalisch. Man wolle versuchen, auch diejenigen in ihrem Innersten zu berühren, die erst Jahrzehnte später geboren wurden, sagte Vize-Bürgermeister Dieter Geitner. „Heute gedenken wir Jüdinnen und Juden aus ganz Europa. Wir erinnern an Sinti und Roma, Kranke und Behinderte, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, politische Gefangene, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene.“