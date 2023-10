Mit viel Gänsehaut-Jeföhl Höhner laden zur Weihnachtsshow nach Hückelhoven

Es ist noch nicht lange her, dass uns die Ausläufer des Sommers warme Tage und Kurze-Hosen-Wetter beschert haben. Nun ist er aber da, der Herbst. Verständlich, dass da noch keiner so recht in Weihnachtsstimmung ist, auch wenn das Fest keine zwei Monate mehr hin ist. Im Dezember wird sie sicher größer sein, die Vorfreude auf Weihnachten, wenn jeden Morgen ein neues Türchen am Adventskalender geöffnet wird und auch, wenn am 13. Dezember die Kölner Band Höhner in Hückelhoven auf der Bühne der Aula stehen werden, um ihre alljährliche Weihnachtsshow zu präsentieren.