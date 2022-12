In der Hückelhovener Aula Höhner bitten zur großen Weihnachts-Sause

Wer kurz vor dem Fest sich noch in Weihnachtsstimmung bringen muss, kann dies am 20. Dezember in der Hückelhovener Aula machen. Dann nämlich laden die Höhner zu ihrer Weihnachtsshow ein. „Fröhlich und festlich, rockig und melodiös“, so kündigen die Kölner Musiker ihre Show an. Wie schon in den vergangenen Jahren möchten die Höhner 2022 wieder gemeinsam mit ihren Fans die Festzeit auf ihre ganz eigene Art begrüßen, „nämlich mit kölschem Temperament, wunderbaren Weihnachtstönen, vielen tollen Erinnerungen und extra viel Gänsehaut-Jeföhl“. Nach zwei Tagen Heimspiel in Köln und vor einem Auftritt in Düsseldorf gastieren die Höhner am Dienstag vor Weihnachten in der ehemaligen Zechenstadt.