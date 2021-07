Hochwasser in Hückelhoven : „So wie jetzt habe ich die Rur noch nie gesehen“

Hochwasser 1965 in Hückelhoven-Hilfarth Heinz Sodekamp (vorne links) erinnert sich Foto: Sodekamp

Hilfarth Der Gastronom Heinz Dohmen aus Hilfarth erinnert sich an das Hochwasser von 1965. Mit seinen Freunden war er in einem Boot unterwegs.

Von Daniela Giess

Sie waren vier Freunde aus Hilfarth, deren spontane Idee aberwitzig und völlig unglaublich klingt: Mit dem hölzernen Boot die katholische Kirche ansteuern, St. Leonhard vom Wasser aus erreichen. „Mein Vetter hatte das Boot selbst gebaut“, erzählt Heinz Dohmen. Als der bekannte Senior-Chef der Gaststätte Sodekamp-Dohmen am Wochenende seinen „Beobachtungsposten“ am Fenster seiner Wohnung in seinem Elternhaus direkt an der Rurbrücke bezieht und den steigenden Wasserpegel im Auge hält, kommen bei dem heute 71-Jährigen die Erinnerungen an die eigene Kindheit in dem ehemaligen Korbmacherdorf zurück.

1965 war Heinz Dohmen 15 Jahre alt und schon damals für jeden Spaß zu haben. Darum zögert er keine Sekunde, als seine Freunde ihn zum Einsteigen auffordern und zu dem ungewöhnlichen Ausflug einladen. „Unsere Eltern haben wir gar nicht erst lange gefragt“, berichtet der Gastronom schmunzelnd. So gefährlich und stark wie aktuell sei die Flut-Katastrophe damals aber nicht gewesen. Mit seinen besten Freunden, seinem Cousin Hans-Gerd Sodekamp, der das kleine Holzboot gebaut hatte, Peter Krings und Hermann-Josef Evertz schaukelte Heinz Dohmen vor 56 Jahren durch die Fluten. Ein Anwohner hielt den historischen Moment an der Hilfarther Pfarrkirchefest.

Info Sie rechneten mit dem Schlimmsten Gefahr Als die Rurtalsperre überlief, rechneten Heinz und Frank Dohmen wenige Stunden später mit dem Schlimmsten. Und wurden verschont. In den Gebäudekomplex direkt an der Rurbrücke drang kein Wasser ein. Sie loben die gute Zusammenarbeit mit der Stadt. Beim Bauhof haben sie Sandsäcke abholen können.

„Die Leute guckten natürlich, als wir kamen“, erzählt Dohmen und lacht. Anhaltenden Starkregen habe es auch damals schon gegeben, wenn auch nicht so schlimm wie aktuell. An der Senke vor der evangelischen Kirche habe sich das Wasser angesammelt und schlimm gestaut, so dass schließlich der ganze Ort überflutet gewesen sei. „Wir hatten noch einigermaßen Glück, denn Haus Sodekamp-Dohmen liegt an der höchsten Stelle im Ort.“ Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Aber: Der Wasserstand der Rur ist in den vergangenen Tagen so hoch wie nie, der Fluss droht, über die Ufer zu treten und in den großen Gebäudekomplex einzudringen. Sohn Frank hat beim städtischen Bauhof Sandsäcke besorgt, die er vor der Tür zum Festsaal mit einigen Helfern aufgeschichtet hat. Vater und Sohn befürchten, dass Kegelbahn und Saal geflutet werden. Und kommen schließlich noch glimpflich davon, als der Pegel allmählich zu sinken beginnt und die Gefahr zumindest vorerst gebannt ist, während viele Hilfarther über vollgelaufene Keller klagen und einige Straßenzüge sogar evakuiert werden müssen.

Beim Hochwasser anno 1965 habe es noch keine modernen Kommunikationsmittel gegeben. „Die Leute erzählten sich davon, und es machte dann die Runde.“ Seit rund sieben Jahrzehnten wohnt Heinz Dohmen direkt an der Rur. Was er in diesen Tagen erlebt hat, stimmt ihn nachdenklich. „So wie jetzt habe ich die Rur noch nicht gesehen.“ Der Fluss, der seinen Ursprung in der Eifel hat, floss in den vergangenen Tagen sehr schnell, führte große Äste mit sich, hatte sich braun verfärbt. Eine Entwicklung, die Heinz Dohmen Sorgen macht. Er hat schlecht geschlafen, es war laut in der Nacht. Immer wieder vorbei fahrende Feuerwehr-Fahrzeuge mit Martinshorn im Einsatz. Schon in den frühen Morgenstunden bevölkerten unzählige Schaulustige die Rurbrücke, machten Erinnerung-Selfies, sahen sich die Rur aus der Nähe an. Dafür hat der langjährige Sodekamp-Chef, der vor einigen Jahren an Sohn Frank übergeben hat, sogar Verständnis.