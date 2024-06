HKG bilanziert Hückelhovener Kostümsitzung bereitet Sorgen

Die Resonanz bei der jeweiligen Kostümsitzung der Sessionen ist ein kleiner Wermutstropfen in der Bilanz der Hückelhovener Karnevalsgesellschaft (HKG), wie sie nun in der Jahreshauptversammlung in der Stadt-Aula (Gymnasium) angesprochen wurde. Die Versammlung vertraute bei den Neuwahlen dem bisherigen Vorstand, dem zuvor Entlastung für die Arbeit der vergangenen zwei Jahre erteilt wurde.