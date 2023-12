Historisches Karussell auf Hückelhovener Weihnachtsmarkt Die eigene Freude von früher vermitteln

Erste Karussells der Familie Hennecke aus Niedersachen wurden bereits vor dem 2. Weltkrieg gebaut. Mitte der 60er-Jahre wurden Karussells dann in die ganze Welt, zum Beispiel nach England, Russland, die USA oder Australien verkauft. Das Karussell in Brachelen feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Und dass es nach einer so langen Zeit noch immer funktionstüchtig ist und zahlreiche Kinder begeistert, liegt in erster Linie an Guido Schiffer selbst – und einem Zufall.