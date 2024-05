Feiern ab 16 und Himmerich-Kooperation Diese Neuheiten gibt es bei Jeck en de City

Wer nach dem Karnevalsfestival noch nicht genug vom Feiern hat, kann bei der offiziellen After-Show-Party in der Discothek Himmerich in Heinsberg mit den besten Karnevalshits die Nacht zum Tag machen. Alle Festival-Besucher haben freien Eintritt mit ihrem Festivalbändchen. Außerdem fahren gratis Shuttlebusse ins Himmerich, die jeweils um 21 Uhr, 22 Uhr und 23 Uhr am Festivalgelände abfahren.