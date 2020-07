Kultursommer in Hilfarth : Boning und Hoëcker im Biergarten

Hückelhoven-Hilfarth Der Kultursommer bei Sodekamp-Dohmen geht mit neuen Stars weiter. Unter anderem kommen Jürgen B. Hausmann, Wolfgang Bosbach und Wigald Boning sowie Bernhard Hoëcker nach Hückelhoven.

Jürgen B. Hausmann alias Jürgen Beckers spricht am Samstag, 25. Juli, 19 Uhr, aus, was viele nach Monaten zu Hause denken: „Nix vi-rus?!“ (20 Euro). Die Mallorca-Nacht mit Ina Colada und Marc Leon Grosch steigt am 15. August, 19 Uhr. Gastgeber und DJ ist Christoph Hensen (15 Euro). Ein spannendes Gespräch erwartet Besucher am Samstag, 22. August, 20 Uhr: Kult-Landwirt Hastenraths Will trifft Kult-Politiker Wolfgang Bosbach. Einlass ist um 17 Uhr, das Ticket kostet 25 Euro.