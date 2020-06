Open air in Hilfarth : Was zum Lachen und Musik im Biergarten-Kultur-Sommer

Markus Krebs würde gern im Hockeypark auftreten. Zuerst kommt er aber nach Hilfarth. Foto: Thomas Grulke

Hilfarth Es geht wieder los: In Hilfarth sollen unter freiem Himmel Markus Krebs, Hastenraths Will, Volker Weininger und Bands in der Open-Air-Arena hinter Haus Sodekamp auftreten. Karten gibt es nur im Vorverkauf.

Mallorca-Partys, Karnevalssause und Konzerte im vollen Saal, ausgelassen singende und feiernde Menschen bei Sodekamp-Dohmen in Hilfarth – das war vor Corona. Nachdem schon einige Veranstaltungen im Saal ausgefallen sind, hat sich Frank Dohmen jetzt etwas Neues ausgedacht: sieben Events draußen im Biergarten-Kultur-Sommer.

In der Open-Air-Arena mit großer Bühne hinter dem Festsaal soll Stimmung und Freude aufkommen, konform mit der Corona-Schutzverordnung. So sind pro Veranstaltung maximal 100 Personen zulässig. „In Sachen Veranstaltungen gibt es viel nachzuholen“, meint Frank Dohmen von der Hilfarther Kult-Veranstaltungsstätte. Damit die Lachmuskeln nach der Corona-Pause wieder in Form kommen, betritt Ruhrpott-Original Markus Krebs gleich an zwei Tagen die Bühne auf dem Festplatz hinter der Gaststätte (13. und 14. Juni ab 19 Uhr, Einlass 17 Uhr, Eintritt 25 Euro). Die Rumtreiber spielen ihren Mix von Folk bis Rock am Samstag, 20. Juni (19 Uhr; Einlass 17 Uhr, Eintritt 8 Euro).

Der charismatische Landwirt und Ortsvorsteher von Saffelen, Hastenraths Will, tritt am Sonntag, 21. Juni, auf (13 Uhr, Einlass 11 Uhr, 15 Euro). WDR-Moderatorin Steffi Neu lädt ein zu „Steffis Kneipenquiz“ am 25. Juni (etwa 19 Uhr; Tickets beim WDR). Hätzblatt rockt die Bühne am 27. Juni (19 Uhr; Einlass 17 Uhr, Eintritt 10 Euro). Einige Gläschen Bier wird Frank Dohmen kalt stellen müssen für den 28. Juni: Dann trägt Volker Weininger, „Der Sitzungspräsident“, dazu bei, Corona mal für zwei Stündchen zu vergessen (13 Uhr, Einlass 11 Uhr, 18 Euro).

Um das Sicherheitskonzept strikt einzuhalten, hat sich Frank Dohmen einiges einfallen lassen. So können die Besucher der fast schon exklusiven Events zwei Stunden vor Beginn an ihren Tischen Platz nehmen und etwas essen und trinken. „Dieses große Zeitfenster trägt dazu bei, dass unsere Gäste nicht alle auf einmal kommen und vor Veranstaltungsbeginn genügend Zeit haben, sich zu stärken“, so Frank Dohmen. Bei den geltenden Abstandsregeln ist es für ihn nicht ganz einfach, die Tische effektiv zu besetzen. Daher bittet er die Kunden, pro Vorbestellung eine Mindestabnahme von vier Karten zu akzeptieren. „Dies dürfte aber nach einer so langen Zeit ohne Veranstaltungen und für eine Teilnahme an solchen Events mit Familienatmospähre keine große Hürde darstellen“, hofft Dohmen.