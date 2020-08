Ballermann an der Hilfarther Rurbrücke : Mallorca-Party unter Corona-Bedingungen

Bei der Mallorca-Party an Haus Sodekamp-Dohmen in Hilfarth stand unter anderem DSDS-Vize Mike Leon Grosch auf der Bühne. Foto: Ruth Klapproth

Hilfarth Sodekamp-Chef Frank Dohmen lud zur Ballermann-Fete an die Hilfarther Rurbrücke ein. Auf der Bühne: Ina Colada, Rick Arena und DSDS-Finalist Mike Leon Grosch.

Sangria trinken, Schlagermusik hören, ausgelassen feiern: Mallorca-Party unter Corona-Bedingungen. Sodekamp-Chef Frank Dohmen und Partysängerin Ina Colada, die eigentlich Inga Peters heißt, sind sich einig: Das geht.

Die 34-Jährige, die in Bottrop-Kirchhellen wohnt, freut sich, wieder an der Rurbrücke auftreten zu können: „Das ist immer wie nach Hause kommen, ein Gefühl von Heimat.“ Der erste größere Auftritt seit vielen Wochen. Am nächsten Tag wird die Mutter eines dreijährigen Sohnes wieder auf die Balearen-Insel fliegen. Obwohl die Diskotheken und Clubs schon lange geschlossen sind. Trotzdem wird Ina Colada gebucht – für Junggesellenabschiede und kleine Feiern im privaten Kreis, manchmal nur für zehn Leute. „Ich habe einen Arzt gefunden, der den vorgeschriebenen Corona-Test bei mir macht und das Ergebnis nach 15 Minuten liefert“, verrät die Stimmungssängerin.

Während sie sich Zeit nimmt für Selfies mit ihren Hilfarther Fans, erklärt Frank Dohmen, wie man eine Ballermann-Fete in Corona-Zeiten feiern kann: zwei Meter Abstand zwischen den Tischen, Mitsingen und Tanzen sind strikt verboten. Das finden Sven Bephe und sein Arbeitskollege Florian Sepcke in Ordnung. Die beiden Männer kommen aus Cuxhaven, Montagearbeiter auf der NATO-Airbase in Geilenkirchen, Dienstwohnung in Hilfarth. Sie sind fremd in dem ehemaligen Korbmacherdorf, haben beschlossen, sich mal unters Volk zu mischen, nachdem sie die Plakate gesehen hatten, bestellen Bier und Sangria. Sie mögen die Schlagermusik, waren selbst schon auf Mallorca. „Das hier ist genau unsere Musik“, sagt Sven Bephe und nickt anerkennend. Für die Hygienevorschriften und Abstandsregeln hat der Rüganer, den es vor Jahren nach Cuxhaven verschlagen hat, Verständnis. „Das ist schon okay“, sind sich die beiden Handwerker einig.