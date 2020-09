Im Kindergarten Hilfarth : Lauflernräder für die „Villa Regenbogen“

In der Villa Regenbogen freute sich Leiterin Astrid Meuser mit den Kindern über die neuen Lauflernräder. Johannes Kiwitt (l.) überbrachte die Räder und Helme. Foto: Kreisverkehrswacht Heinsberg

Hilfarth „Erfolgreiche Verkehrserziehung beginnt im Kindergarten- und Vorschulalter und wird im Schulalter fortgesetzt“, sagt Johannes Kiwitt, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Heinsberg. Die Grundlagen für die Verkehrsausbildung von Kindern soll bereits im Kindergarten gelegt werden.

Wie auf vielen anderen Gebieten auch, könne hier das Fundament für die Radfahrausbildung aufgebaut werden. Die Verkehrswachten in NRW unterstützen diese Aufgabe in den Kindergärten. „Aber auch die Eltern können wesentlich dazu beitragen, dass ihre Kinder lernen, sich selbstständig und sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Sie sind wie in fast allen Lebenslagen die Vorbilder für ihre Kinder“, unterstreicht Kiwitt. Das könne man schon auf dem täglichen Weg zum Kindergarten vorleben.