Moderatorin Steffi Neu in Hilfarth : Mitmachen, raten und lachen bei Steffis Quiz

Steffi Neu im Gespräch mit Hastenraths Will und Landrat Stephan Pusch (re.). Aufgrund der unsicheren Wetterlage wurde das Kneipenquiz, das für den Biergarten geplant war, in den Saal verlegt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hilfarth WDR2-Moderatorin Steffi Neu besuchte mit ihrem Kneipenquiz die Gaststätte Sodekamp-Dohmen. Es handelte sich um eine kostenlose Sonderveranstaltung für die Kreis Heinsberger Bürger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katharina Gillessen

Freude am Rätseln und am Denksport in der Tischrunde – das steht bei Steffis Kneipenquiz im Vordergrund. Seit rund 20 Jahren ist Steffi Neu Moderatorin bei WDR2 und regelmäßig im Radio zu hören. Mittlerweile geht sie mit ihrem eigenen, humorvollen Quiz in den Kneipen des Westens auf Tour. „Eigentlich wären mein Team und ich seit März auf Tour. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Tour auf das kommende Jahr verschoben“, erklärte sie. Als Ersatz sind fünf Biergarten-Quizrunden mit je 100 Gästen geplant.

Eine Besonderheit überlegten sich Neu und ihr Team für den Kreis Heinsberg: Sie gestalteten einen kostenlosen Quizabend bei Sodekamp-Dohmen für die Bürger der Region. Mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen konnte so in familiärer Atmosphäre erstmals wieder zusammen gefeiert werden.

Jeder Tisch bildete ein Team, das sich einen kreativen Teamnamen überlegten durfte, und schon startete der kurzweilige Ratespaß. Die erste Halbzeit bestand aus fünf Spielrunden mit unterschiedlichen Aufgaben. Die Rateteams notierten die Antworten auf Bierdeckeln, die dann von Neus Team eingesammelt und ausgewertet wurden.

Info Kreative Fragen der Gäste gesucht Neu bei Steffis Kneipenquiz ist ein kleines Holzkästchen für Quizfragen. „Wir sind immer auf der Suche nach neuen Fragen, darum freuen wir uns über jeden Kneipenquiz-Teilnehmer, der uns eine kreative Frage hinterlässt, am besten mit der passenden Antwort“, so Steffi Neu. Tour Weitere Informationen zur Tour im kommenden Jahr sind unter https://steffis-kneipenquiz.de/index.php zu finden.

Den Auftakt bildete das „Regioquiz“ mit fünf Fragen aus der Region. Um welche Pflanze handelt es sich bei den blauen Blumen im Wald zwischen Doveren und Baal? Wie heißen die Zipfelstädte Deutschlands? Zwischen welchen Orten fährt die Selfkantbahn? Und was versteht man hierzulande unter einem Fisternöllche? Beim folgenden Musikquiz wurde Steffi Neu vom Duo „Pocket Party“ aus Köln, bestehend aus Pianist Andreas Hirschmann und Schlagzeuger Martell Beigang, musikalisch unterstützt.

Schnelle Entscheidungen treffen hieß es für die Ratenden beim „Tempoquiz“. Fünf Fragen mussten direkt hintereinander beantwortet werden, was Mut zu kurzentschlossenen Antworten erforderte. „Ich suche mir immer Spielorte mit schlechtem Internet aus, damit ihr nicht googlen könnt“, warnte Steffi Neu ihre Gäste lachend.

Steffis Kneipenquiz ist eine Mischung aus Quiz, Musik und Talk. Als Talkgäste waren Comedian Hastenraths Will und Pneumologe Heinz-Wilhelm Esser, auch aus dem Fernsehen bekannt als Doc Esser, eingeladen. Auch Landrat Stephan Pusch stattete Hilfarth einen Besuch ab. Zum Halbfinale wurde aus den vier Teams mit den meisten Punkten je ein Vertreter auf die Bühne geschickt. Vorne lagen die Teams „Bräutigam Ralf“, „Anti-Spaßbremsen“, „Nichts“ und die „Brillen-Bazillen“. Auch das Team mit dem kreativsten Teamnamen wurde geehrt: So ging eine Flasche Wein an „Wir sind nicht doof, nur jung“.

„Normalerweise machen wir im Halbfinale Kontaktspiele, bei denen es richtig zur Sache geht, auch körperlich“, erklärte Steffi Neu. Nun habe man sich andere Alternativen einfallen lassen: Von den vier Kandidaten waren nach der ersten Fragerunde noch zwei übrig. Es galt einen Tischtennisball, der an einem langen Faden befestigt war, in einen Kaffeebecher zu befördern. Erst wenn dies gelang, durfte geantwortet werden.

Beim Finalspiel traten Markus vom Team „Nichts“ und Daniel von den „Brillen-Bazillen“ an.