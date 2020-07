Hilfarther Gastronom wird 70 : Kino auf dem Rasiersitz für 50 Pfennig

Initiator Frank Dohmen (l.) und sein Vater Heinz Dohmen (re.) freuten sich über den ersten Gast beim Biergarten-Kultursommer: Comedian Markus Krebs. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hilfarth Der Hilfarther Gastronom und Konzertveranstalter Heinz Dohmen wird am 7. Juli 70 Jahre alt. Nach Heino kamen viele weitere Prominente in seinen Saal. Eine besondere Freundschaft verbindet ihn mit Stimmungssänger Tony Marshall.

Sich von Fuzzy in den Wilden Westen entführen lassen, mit Dick und Doof lustige Geschichten erleben. Die fantasievolle Welt, in die Heinz Dohmen als kleiner Junge gern flüchtete, war schwarz-weiß, voller unglaublicher Abenteuer – und sie kostete eine Mark Eintritt. Der bekannte Gastronom von der Rurbrücke, der Kino, Gaststätte, Festsaal und Restaurantbetrieb von den Eltern übernahm und vor zwei Jahren an Sohn Frank weitergab, wird am kommenden Mittwoch 70.

Herr Schulte aus dem Sauerland war der Mann, der dem Jungen von der Rurbrücke zur vorübergehenden Flucht in die Fantasiewelt mit Cowboys und Indianern oder mit Stan Laurel und Oliver Hardy verhalf. Herr Schulte, der Mann mit dem Wanderkino. „Rasiersitz war ganz vorne an der Leinwand. Der kostete nur 50 Pfennig“, erinnert sich der Jubilar, der in ein paar Tagen auf sieben Lebensjahrzehnte zurückblickt. Weil das Filmangebot so erfolgreich war, beschlossen seine Eltern, ein eigenes Kino zu eröffnen.

Info Doppelname entstand durch Heirat Bereits seit 1850 befindet sich Haus Sodekamp-Dohmen in Familienbesitz. Durch die Heirat seiner Mutter ergab sich der Doppelname Sodekamp-Dohmen. Im renommierten Zweibrücker Hof an der Düsseldorfer Kö ließ sich Dohmen zum Koch ausbilden.

Das Wohnzimmer seiner Eltern über der Gaststätte funktionierte er kurzerhand zur Künstlergarderobe um. Hier wechselten berühmte Schlagerbarden und Volksmusik-Stars wie Heino, Roy Black, Andy Borg, Marianne und Michael, Roberto Blanco, Maria und Margot Hellwig oder Florian Silbereisen die Kleidung, bereiteten sich auf ihren Auftritt bei Sodekamp-Dohmen vor. Dass es keine „richtige“ Künstlergarderobe gab, hat ihnen nichts ausgemacht.

Bekannte Stars an die Rurbrücke zu holen, gelang Heinz Dohmen seit 1989, als Heino im Kirmeszelt im nahe gelegenen Baesweiler-Setterich seine schwarz-braune Haselnuss besang und er es schaffte, sich bis zur Künstlergarderobe durchzufragen. „Das ist überhaupt kein Problem“, antwortete der Sänger mit der dunklen Sonnenbrille. Die Gage war ein finanzielles Risiko: 18.000 Mark. Heinz‘ Eltern waren skeptisch, er zuversichtlich: „Das klappt schon.“ Am Konzertabend war es „brechend voll“, alle wollten den prominenten Fernsehstar live in Hilfarth erleben – die Geburtsstunde für Heinz‘ Engagement als Konzertveranstalter hatte geschlagen.