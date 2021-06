Open-Air in Hilfarth : Räuber spielen in neuer Besetzung und versprechen Spaß

Kölsche Kult-Band „Räuber“ – Musiker (v.l.): Martin Zänder, Andreas „Schrader“ Dorn, Sven West (Sven Kompass), Kurt Feller (hinten rechts) und Thomas „Thommy“ Pieper (vorne rechts). Foto: Dirk Loerper

Interview Hilfarth Die Räuber kommen in neuer Besetzung nach Hilfarth. Sie erzählen, was sie an Open-Air so schätzen und welchen Wandel sie vollzogen haben.