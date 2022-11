Konzert des Instrumentalvereins Hilfarth : Ausflüge in die Welt der modernen Rock- und Popmusik

Hückelhoven Im Festsaal bei Sodekamp-Dohmen präsentierte der Instrumentalverein Hilfarth aber auch Musik von „Game of Thrones“ und „Braveheart“.

Es war das zweite Konzert mit Claas Otto als Dirigent. Der Gymnasiallehrer hatte sich zum Ziel gesetzt, die zahlreichen Zuhörer vor allem mit modernen Rhythmen zu begeistern. Ausflüge in die Welt der Rock- und Popmusik, aber auch symphonische Blasmusik war zu hören. Nach dem schmissigen Auftakt mit Ernst Lütholds Marsch „Schwyzer-Soldaten“ setzten die aktiven Musiker des Hilfarther Instrumentalvereins zu „Sparks of Fire“ an. Das anspruchsvolle Stück mit pulsierenden Bass- und Schlagzeugeinsätzen stellte für die Mitwirkenden eine echte Herausforderung dar.

Mit „Braveheart“ entführten die Gastgeber in die raue Welt des schottischen Mittelalters: Im 13. Jahrhundert herrscht nach dem Tod des Königs eine starke Unruhe. Die Filmmusik zu dem populären Kriegsdrama zeichnet sich besonders durch Flöten- und Klarinettenmelodien aus. Und auch wahre Superhelden aus dem Weltall kamen in den Saal an der Rurbrücke: Der Film „Guardians of the Galaxy“ beinhaltet zahlreiche Kampfszenen, die mit der Musik aus den 1970er Jahren eindrucksvoll untermalt werden, darunter „Hooked on a Feeling“ (1974) oder auch „Ain‘t No Mountain High Enough“ aus dem Jahr 1970. Mit „Led Zeppelin on Tour“ sowie einem „Michael Jackson Hit Mix“ hatten die Musiker zwei mitreißende Medleys einstudiert.