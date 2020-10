Kostenpflichtiger Inhalt: Im Korbmachermuseum Hilfarth : Alternative Planung für den Nikolaus

Der Nikolaus (Arndt Holten) wird in diesem Jahr die Kinder in der Scheune des Korbmachermusuems empfangen. An seiner Seite ist immer einer der schwarzen Gesellen, von denen es in Hilfarth insgesamt fünf gibt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hilfarth Seit 27 Jahren mimt Arndt Holten den heiligen Bischof. Diesmal empfängt er die Kinder in der alten Scheune des Hilfarther Korbmachermuseums, statt sie zu Hause zu besuchen. Wegen Corona gar nichts zu machen, kam für ihn nicht in Frage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniela Giess

Schon im Sommer erkannte er, dass es keine Möglichkeit geben würde, die Mädchen und Jungen in der Adventszeit wie gewohnt zu Hause zu besuchen. Beim Familienbesuch im Disneyland bei Paris wurde der Auftritt von Micky Maus zu einem Schlüsselerlebnis. Walt Disneys bekannteste Figur ging nicht mehr auf Tuchfühlung mit ihren kleinen Fans. Kein Auf-den-Arm-Nehmen, kein Miteinander-Tanzen, keine herzliche Umarmung mehr. Da wusste Arndt Holten, seit 27 Jahren als ehrenamtlicher Nikolaus im Einsatz, dass nichts mehr so sein würde wie immer, fast drei Jahrzehnte lang. Dass er wegen Corona eine Alternative suchen musste. Denn: „Gar nichts mehr machen, das kam nicht in Frage.“

Der Hilfarther, vielen bekannt als Sitzungspräsident der Trötemänn und durch seine unzähligen Auftritte als Gesangsduo mit seinem Bruder Klaus, entdeckte das Korbmachermuseum als neues Domizil für sich und seine fünf schwarzen Gesellen. Lothar Reining, den Vorsitzenden der Rurtal-Korbmacher, überzeugte er sofort bei einer Tasse Kaffee in der Bäckerei. Das neuartige Nikolaus-Konzept: Die Kinder und ihre Eltern besuchen den mildtätigen Bischof in der alten Korbmacher-Scheune an der Nohlmannstraße, die von den Müttern und Vätern gekauften Geschenke gibt es diesmal nicht aus seiner Hand, nur etwas Schokolade, die die Ehrenamtler aus dem Museum spendieren. Auch der beliebte Chreskenkesmaat im Innenhof des Museums fällt aus.

Info Als Sankt Martin diesmal ohne Pferd Doppel-Einsatz Auch als St. Martin ist Arndt Holten seit vielen Jahren unterwegs. Das Coronavirus sorgt auch hier für Einschnitte. Er habe sich einen Tag Urlaub genommen, um die Kinder – ohne Pferd – diesmal vormittags in den Schulen zu besuchen, sagt der 45-Jährige. Tradition Schon seit 27 Jahren schlüpft der Hilfarther in die Rolle des heiligen Nikolaus. Gegen eine freiwillige Spende tritt er zusammen mit seinen fünf Freunden auf, die sich „Die Schwarzen“ nennen und mit Ketten rasseln oder Glocken läuten.

Die ungewöhnliche Besuchszeit ist eng getaktet. Alle 15 Minuten wird ein Kind erscheinen, um sich vom heiligen Mann loben oder tadeln zu lassen: Zimmer nicht aufgeräumt, frech zu den Eltern und Geschwistern gewesen, zuviel Zeit vor dem Fernseher, am PC oder mit dem Handy verbracht. Oder: „Das Kind isst kein Gemüse.“ Die Informationen der Eltern trägt Arndt Holten, der als Rohrnetzbauer beim Kreiswasserwerk beschäftigt ist, vorher sorgfältig in sein goldenes Buch ein. Sein spektakulärer Plan für die Corona-Zeit klingt rekordverdächtig: 114 kleine Fans wird er zusammen mit Hans Muff in fünffacher Ausfertigung an einem einzigen Tag im Korbmachermuseum empfangen. „Wir sind sonst immer an mehreren Tagen unterwegs. Bis Klinkum oder Linnich-Ederen fahren wir.“ Die Fahrerei entfällt. Aber der 45-Jährige weiß: Stressig wird es auf jeden Fall.

Freiwillige Helfer werden für ein Einbahnstraßen-System mit separatem Ein- und Ausgang im Innenhof der historischen Klosteranlage sorgen. Desinfektionsmittel-Spender werden aufgestellt, auf das Einhalten der Abstandsregelung wird genau geachtet. Um die Besucher nicht zum Verweilen zu animieren, wird es nichts zu trinken geben. Trotzdem möchte Holten, selbst Familienvater, für eine einladende und stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Ein paar Tannenbäumchen wird er aufstellen, dazu einen roten Teppich ausleihen, über den die erwartungsvollen Gäste dann am 5. Dezember zwischen 14 und 19.30 Uhr schreiten werden.

„Alles ist eng mit dem Ordnungsamt abgestimmt.“ Sein Freund Hermann-Josef Fiegen begleitet ihn seit vielen Jahren auf seinen Nikolaus-Touren durch die Region. „Wenn ich mich mit dem Virus anstecken würde, wäre das sehr schlecht“, sagt Fiegen. „Ich arbeite im sozialen Bereich, meine Freundin ist Krankenschwester.“ Deshalb ist er froh darüber, dass das neue Besuchs-Konzept risikoarm sein wird.

Von einem befreundeten Nikolaus-Kollegen aus Selfkant hat Holten erfahren, dass dem Einfallsreichtum der beliebten Traditionsfigur während der anhaltenden Pandemie keine Grenzen gesetzt sind. Dieser wolle jedem Kind einen handschriftlich verfassten Brief zukommen lassen und am 5. Dezember durch den Ort ziehen, so dass die Mädchen und Jungen ihm wenigstens kurz zuwinken könnten. Arndt Holtens Plan geht auf. Bereits nach eineinhalb Stunden war er ausgebucht, nachdem er seine außergewöhnliche Idee vor ein paar Tagen bei Facebook veröffentlicht und um Terminvereinbarung gebeten hatte.