Auf 12.000 Quadratmetern : Hier soll in Hückelhoven ein Biotop entstehen

Hückelhoven Im Klimaschutz-Ausschuss hat die Stadt von ihren Plänen für ein Biotop berichtet. Bei der Suche nach der Fläche fällt die Wahl auf ein knapp zwei Fußballfelder großes Flurstück.

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses wurden nun neue Details vorgestellt. Mehrere Abstimmungstermine haben im vergangenen Jahr mit der Unteren Naturschutzbehörde stattgefunden. Bei der Suche nach einer geeigneten Fläche fiel die Wahl schließlich auf ein Flurstück in Brachelen, auf dem eine Biotopfläche von etwa 12.000 Quadratmetern entstehen soll. Der Standort befindet sich an der Teichbachaue bei den „Sauren Benden“. Dieser biologisch hochwertige Bereich lasse sich durch das Biotop schützen und erweitern, teilt die Verwaltung mit. Umliegend von der erwähnten Biotopfläche befindet sich ein Naturschutzgebiet, welches in Kombination mit der neuen Biotopfläche einen sogenannten Biotopverbund darstellen soll. Ein Biotopverbund sei vor allem für Tiere ein Aufenthalts- und Nahrungsraum, in dem diese geschützt leben können.