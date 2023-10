Hückelhovener Herbstkirmes 2023 Zwischen Naschkatzen und Adrenalinjunkies

Für Ernüchterung sorgen allerdings die Preise, die in den letzten Jahren inflationär gestiegen sind: Zwischen drei und acht Euro fallen für eine Fahrt mit einem der zahlreichen Karussells an. Gebrannte Mandeln kosten drei Euro pro 100 Gramm und die Currywurst mit Pommes schlägt mit rund acht Euro zu Buche. Man wolle den stark gestiegenen Preisen allerdings mit nützlichen Angeboten entgegenwirken: „Wir haben am Montag den Familientag, bei dem es an allen Fahrgeschäften Preise gibt, die um mindestens 25 Prozent reduziert sind. An den Imbissen und den Süßwarengeschäften gibt es auch Angebote für alle Besucher“, sagt Koken. Es gehe ihnen bei solchen Aktionen darum, dass man besonders Familien mit vielen Kindern unterstütze, denn, so sagt sie, die Hückelhovener Kirmes sei ganz eindeutig eine Kirmes für die ganze Familie.