Herbstfest der katholischen Jugendarbeit in Hückelhoven-Baal : Gladiatoren und Feuerschlucker

Info

Angebot Spezialitäten vom Grill, Getränkewagen und alkoholfreie Cocktails, die „Kick-Starter“ oder „Pfirsich-Gold“ hießen, waren ganz nach dem Geschmack der jungen Festgäste.

Programm Auftritte der Arbeitsgemeinschaft Zirkus Pepperoni vom Hückelhovener Gymnasium und spontane Gesangseinlagen der Besucher wurden mit viel Applaus belohnt.

Planung Denkbar sei auch, das Herbstfest in den Orten stattfinden zu lassen, in denen sich die sechs beteiligten Einrichtungen befinden, so die Organisatoren.