Herbert Knebel mit Ruhrpottcharme : Affentheater in Hückelhoven

Hückelhoven Herbert Knebel ist im kommenden Jahr mit seiner Kabarett-Gruppe in der ehemaligen Zechenstadt zu Gast. Es wird musikalisch. Karten gibt es schon jetzt.

In den vergangenen beiden Jahren haben in der Kulturszene zahlreiche Veranstaltungen ausfallen müssen. Inzwischen läuft in der Unterhaltungsbranche wieder einiges an und zahlreiche Pläne werden geschmiedet – teilweise sogar recht weit im Voraus. So wie in Hückelhoven. In der Aula der ehemaligen Zechenstadt wird nämlich der Kabarettist Herbert Knebel mit seinem Affentheater zu Gast sein, und zwar am 28. Oktober 2023.