Herbert Knebels Affentheater in Hückelhoven Der ewige Rentner fährt zur Hölle

Nach fast zweieinhalb Stunden will das Publikum ihn noch nicht von der Bühne ziehen lassen, fordert immer wieder mit Nachdruck Zugaben ein. Herbert Knebel alias Uwe Lyko kommt noch einmal zurück in die voll besetzte Aula. Seine Markenzeichen, die dicke Hornbrille, die dunkelblaue Schirmmütze und die beigefarbene Hose mit den Hosenträgern, hat er nun eingetauscht gegen ein goldenes Träger-Top, eine gelbliche Langhaar-Perücke und einen schwarzen Minirock, den er gewagt zu hautfarbenen Socken kombiniert. Herbert Knebel ist nun Tina Turner, singt „Ich stink' wie die Pest" statt „You're simply the best".