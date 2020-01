Fachreferate in Hilfarth : Politik und Schweinepest bedrohen Züchter

Die Schweinezüchter in der Region sehen sich in Grenznähe der Gefahr der Afrikanischen Schweinepest gegenüber, sie leiden aber auch unter Vorgaben und Verboten aus der Politik. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Hückelhoven „Landwirtschaft im Wandel“ war das Thema beim Fachforum „Heinsberger Schweinetag“ in Hilfarth. Die Tierzuchtzentrale Heinsberg hatte unter anderem WDR-­Programmdirektor Jörg Schönenborn als Referenten zu Gast.

Landwirtschaft und Medien – kein immer harmonisches Verhältnis. Das wurde nun deutlich beim „Schweinetag“ des Kreises im Saal Sodekamp-Dohmen in Hilfarth, wo knapp 200 Interessenten aus Landwirtschaft, Verbänden, Behörden und Fach-Medien auf Jörg Schönenborn, Programmdirektor des Westdeutschen Rundfunks (WDR), trafen. Die Tierzuchtzentrale des Kreises Heinsberg legte die jüngsten Statistiken zur Schweinehaltung vor – die Zahl der Betriebe und der Schweine ging 2019 gegenüber dem Jahr davor zurück.

Heinz-Rudolf Hilgers hatte als Vorsitzender des veranstaltenden „Vereins zur Förderung der Schweineproduktion für den Kreis“ die in diesem Jahr besonders große Zahl der Mitglieder und Gäste auch im Namen der Tierzuchtzentrale des Kreises mit Beraterin Jessica van Sloun (und Vorgänger Franz-Josef Jaeger) begrüßt; sowie namentlich aus der Politik den CDU-Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers und dessen Parteikollegen, den Landtagsabgeordneten Bernd Krückel. Hilgers sparte dabei nicht an Kritik: „Da die Politik ohne Sachverstand und ohne Beteiligung der Landwirtschaft Verbote und Auflagen beschließt, die für viele Bauern nicht umsetzbar oder schlicht existenzgefährdend sind, hat dies zu den größten Bauernprotesten und Demos der letzten Jahrzehnte geführt. Wir sind es leid, für alles, was in Sachen Umwelt falsch läuft, der Sündenbock zu sein.“

Info Verein zur Förderung der Schweineproduktion Betriebe Organisiert im Förderverein sind 24 Betriebe (25), 14 (15) Sauenhalter, zehn (zehn) Mastbetriebe und 15 (14) ehemalige Ferkelerzeuger. 29 Eber (28) und 2745 (2911) Sauen sorgen für Nachwuchs. Wahlen Vor den Referaten wurden in der Mitgliederversammlung bei Nachwahlen Peter Mertens bestätigt, Heinz-Gerd Beckers neu bestimmt für seinen Vater Willi, dem der Dank der Züchter galt.

Das vergangene Jahr sei, so Hilgers, für den Ackerbau ein Jahr der Extreme gewesen: mit Dürre und Verboten von bewährten Saatgutbeizen und weiteren Anwendungsbeschränkungen, sie seien verantwortlich für Verteuerungen und „zusätzlichen Ertragseinbußen“. Die neue Düngeverordnung und eine geplante Nutztierstrategie machten eine Schlagzeile wie „Landwirtschaft im Würgegriff der Umwelt“ für das Empfinden vieler Betriebskollegen nachvollziehbar. Gefahr drohe den Tierzüchtern von der Afrikanischen Schweinepest, gegen die es keine Impfung gibt, bei Ausbruch in Deutschland müssten ganze Tierbestände vernichtet werden. Für Menschen und andere Tierarten ist das Virus ungefährlich, betroffen sind Wild- und Hausschweine. Jessica van Sloun hatte die Jahresstatistik für Betriebe mit mehr als 20 Schweinen erstellt, weniger als diese Zahl halten 95 Betriebe, die blieb gegenüber 2018 unverändert. 40.252 (Vorjahr 41.498) Schweine wurden in 142 (145) Betrieben gehalten, darunter 3056 (3375) Zuchtschweine, 19.321 (19.777) Ferkel bis 30 Kilogramm Gewicht und 17.875 (18.343) Mastschweine.