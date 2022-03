Christa Nickels zum Weltfrauentag : „Ohne Frauen ist kein Staat zu machen“

Christa Nickels zählt zu den Mitgründerinnen der Grünen. Foto: Nickels

Hückeljoven Die Grünen-Mitgründerin und Gleichberechtigungspionierin Christa Nickels sprach zum Weltfrauentag im Hilfarther Kino. Sie erzählte von den damaligen Anfeindungen im Bundestag gegen Frauen.

Von Daniela Giess

Als Frau in der Bonner Politik hatte man es alles andere als einfach. Offener Sexismus und blöde Sprüche wie „Sie sind ja verrückt“, „Haben Sie heute schon Ihr Valium genommen?“ oder „Gehen Sie mal zum Psychiater“ waren die unverhohlene Antwort der Männer auf die innovativen Ideen der weiblichen Bundestags-Neulinge. Davon handelt Torsten Körners erfolgreiche Dokumentation „Die Unbeugsamen“, die der Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Heinsberg jetzt im ausverkauften Corso-Filmpalast an der Rurbrücke zum Internationalen Frauentag zeigte.

Christa Nickels ist eine der Protagonistinnen des rund zweistündigen Streifens, der Erinnerungen an die Bonner Politik der 1980er Jahre wach werden lässt. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete für den Kreis Heinsberg und Mitbegründerin der Bündnisgrünen in der Region sowie auf NRW-Ebene nutzte die Gelegenheit zu einem ungewohnten Einblick hinter die Kulissen in der damaligen Bundeshauptstadt.

Die heute 69-Jährige, die sich 2005 aus der Politik verabschiedet hat, berichtete den zahlreichen Kinobesucherinnen, wie es war, sich gegen konservative Rollenbilder und machthungrige Politiker durchzusetzen. Spöttische Zwischenrufe, offen zur Schau gestellten Sexismus sowie bösartige Gehässigkeiten waren damals an der Tagesordnung im Bundestag, so Nickels.

Die Frauen mussten sich ihren Platz hart erkämpfen. „Und weil das so war, wollten wir etwas verändern. Es war ordinär, widerlich und obszön, Gossensprache“, erinnerte sich Christa Nickels. „Ich habe oft gesagt, dass bei meiner Oma in der Kneipe so ein Ton nicht angeschlagen wurde.“

Vergleichbar damit sei das, was Frauen heute im Internet erlebten. „Eine geschiedene Mutter wurde schon als Übel an sich betrachtet", erzählte Nickels. Die gelernte Krankenschwester, die auch als Drogenbeauftragte der Bundesregierung eingesetzt war, erinnerte sich an den ersten Auftritt der weiblichen Abgeordneten: „Wir zogen normale Kleider an, um zu zeigen, dass wir normale Frauen sind.“

Nickels, damals Mitglied der ersten ausschließlich weiblichen Führungsspitze ihrer Fraktion, zog ein positives Fazit ihrer politischen Arbeit. „Wir haben grundlegend etwas verändert. Ohne Frauen ist kein Staat zu machen", sagte sie. Die bunte Kette aus 1000 gefalteten Papier-Kranichen, die sie damals Bundeskanzler Helmut Kohl überreichte, würde sie heute wieder jemandem schenken. Ein alter japanischer Glaube besagt, wer krank ist und 1000 solcher Tiere faltet, wird wieder gesund und glücklich sein. Verzweifelte Überlebende des Atombombenabwurfs auf Hiroshima hätten ihr die Kette bei einem Besuch mitgegeben.