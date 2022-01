Arbeitskreis Hückelhoven : Heimatverein verlegt seinen Stammtisch

Hückelhoven Grund für den Wechsel auf den Mittwoch ist ein Ruhetag beim Gasthaus Windelen in Hilfarth, der dienstags eingelegt wird. Die Zeiten bleiben unverändert.

In Hückelhoven, beim Arbeitskreis Hückelhoven im Heimatverein der Erkelenzer Lande, muss dieses geflügelte Wort nun ein wenig abgeändert werden. Dort heißt es nun: Alles neu macht der Januar. Denn der Arbeitskreis muss mit seinem traditionellen Geschichts-Stammtisch, der bislang an jedem dritten Dienstag im Monat stattgefunden hat, nun auf den jeweils dritten Mittwoch wechseln. Der Grund dafür ist schlicht und einfach der, dass das Stammtisch-Lokal Windelen in Hilfarth ab sofort dienstags einen Ruhetag einlegt. An den Zeiten habe sich aber nichts geändert, der Beginn bleibt bei 19 Uhr.