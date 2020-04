Ein Bild für den Arbeitskreis Hückelhoven : Malte ein Soldat das „Hückelhofen“-Bild?

Hückelhoven Der Arbeitskreis Hückelhoven im Heimatverein hat ein Aquarell von Erwin Metz aus dem Jahr 1940 erworben. Der Künstler hatte ein gutes Auge – aber offenbar kein so ausgeprägtes Talent für Rechtschreibung.

Die Zeche Sophia-Jacoba, die da bereits seit 26 Jahren existierte, ist ausgespart, die andere Seite des alten Dorfs mit der Burg und der katholischen Kirche ebenso. Offensichtlich wollte der Maler eine idealisierende Land­idylle vielleicht für seine persönliche Umgebung schaffen, als Erinnerung an einen kurzen Aufenthalt in Hückelhoven. Es spricht einiges dafür, dass der Maler kein Alt- oder Neu-Hückelhovener war, worauf die falsche Schreibweise des Orts schließen lässt – und da kommt ein Stück Weltpolitik ins Spiel. Denn seit dem letzten Quartal 1939 bereiteten Hitler und seine Nazi-Entourage sowie die Wehrmachtsführung den „Westfeldzug“ vor, der sich gegen die Niederlande, Belgien, Luxemburg und vor allem Frankreich richtete, als geheimes Projekt „Fall Gelb“ genannt. Dazu wurden erhebliche Militär-Massen im Grenzbereich an der Rur konzentriert, wo der „Westwall“ ab 1938 als Sperrriegel vorrangig in Beton entstanden war. Da der deutsche Überfall auf Polen Anfang Oktober 1939 vollendet war, wurden rund 70 Divisionen der Wehrmacht von dort ganz nach Westen verlegt, rund eine Million Soldaten der Landstreitkräfte. An der Rur wurde die deutsche 6. Armee stationiert. Davon wiederum wurden sechs Infanterie- und zwei Panzerdivisionen im Bereich Wassenberg-Hückelhoven angelegt, die etwa 100.000 Soldaten wurden in Privatquartieren untergebracht – und da liegt vermutlich die Herkunft des die Rechtschreibung Hückelhov(f)ens nicht beherrschenden Bildschöpfers. Er lebte vermutlich einige Wochen hier als Soldat. AK-Recherchen förderten in US-Archiven für Anfang 1945 einen Wehrmachtsangehörigen Sergeant (Feldwebel) Erwin Metz zutage, aber ohne Hinweis auf künstlerische Ambitionen.