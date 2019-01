Hückelhoven: Besuch aus Mali im Gymnasium

HÜCKELHOVEN Hawa Diallo (25) aus Mali sprach vor Schülern des Gymnasiums Hückelhoven. Wolfgang Roth, Englisch- und Geschichtslehrer, hatte den Kontakt hergestellt.

Hawa Diallo aus Mali ist die ehrenamtliche Jugendkoordinatorin von Amnesty International Mali. Sie hat am Jugendtreffen von Amnesty Deutschland in Kassel teilgenommen und davor in Nürnberg und Augsburg deutsche Gruppen getroffen. Schließlich traf sie die Amnesty-Mitgliedschaft in Düsseldorf und besuchte Unterrichtsstunden am Gymnasium in Hückelhoven. Die Schüler und Schülerinnen aus drei Oberstufenkursen hatten in ihren Geografie-, Sozialwissenschafts- und Geschichtskursen die Möglichkeit, vielerlei Fragen zu stellen.