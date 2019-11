Haushaltsentwurf 2020 im Stadtrat : Hückelhoven investiert in neue Baugebiete

Hückelhoven Der Haushaltsentwurf 2020 sieht 8,422 Millionen Euro für Grundstückskäufe vor, damit Baugebiete ausgewiesen und erschlossen werden können. Kämmerer Mario Schmitz errechnet 4,3 Millionen Euro Überschuss.

Die Stadtfinanzen entwickeln sich weiter positiv. Mit großer Wahrscheinlichkeit könne 2019 nach 2018 ein weiteres positives Jahresergebnis dargestellt werden, sagte Bürgermeister Bernd Jansen bei der Vorstellung des nächsten Haushaltsentwurfs im Rat voraus. „Der Entwurf für 2020 knüpft an diese Entwicklung an. Er prognostiziert einen Überschuss in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro. Diese erfreuliche Entwicklung ist das Ergebnis unserer soliden Haushaltspolitik“, unterstrich Jansen.

Slogan Das Titelblatt des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020 ziert der Slogan „Hückelhoven – immer anders“. „Das Stadtmarketing hat in den letzten Jahren in Hückelhoven immer mehr an Bedeutung gewonnen“, sagte Bürgermeister Bernd Jansen im Rat. Ziel der 2003 gegründeten GmbH: Aktivitäten zur Attraktivitätssteigerung für Hückelhoven.

Bildung Das meiste Geld investiert die Stadt im kommenden Jahr eindeutig wieder im Bildungsbereich. Die Drei-Gruppen-Kita in Hilfarth wird fertig, Planungskosten für die Erweiterung des Kindergartens in Kleingladbach sowie Investitionskostenzuschüsse für Neubauten in Doveren und Ratheim sind veranschlagt. Der Neubau der Grundschule in Hilfarth soll nun 7,3 Millionen Euro kosten. Aus- oder Neubau von OGS-Räumen (Offene Ganztagsschule) wird an folgenden Schulen begonnen: Grundschule Baal 640.000 Euro, Michael-Ende-Schule Ratheim rund 1,4 Millionen Euro, Förderschule Peter-Jordan-Schule (Schlee) 900.000 Euro. Zur Finanzierung helfen hier Bundesmittel in Höhe von 90 Prozent der Baukosten. Zudem stehen im Etat Planungskosten für den Bau einer neuen Mehrzweckhalle in Ratheim sowie Geld für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im A-Gebäude des Gymnasiums. Aus dem „Digitalpakt Schulen“ wird Hückelhoven 1,9 Millionen Euro erhalten, die ergänzt um einen zehnprozentigen Eigenanteil in die Digitalisierung der Schulen fließen. Jansen machte deutlich, „dass Hückelhoven sich weiter als Bildungsstandort etabliert“. Für Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen werden rund fünf Millionen Euro veranschlagt. 250.000 Euro sind für Klimaschutz-Maßnahmen gedacht.