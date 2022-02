Haushalt in Hückelhoven : Schuldenstand fällt geringer aus

Hückelhoven Kämmerer Mario Schmitz legt in seinem Quartalsbericht aktuelle Zahlen vor. Er geht davon aus, dass ein Überschuss zur Stärkung der Ausgleichslage erwirtschaftet werden kann.

(stva) Bereits bei der Zuleitung des Haushaltsentwurfs an den Rat im November 2021 hatte Kämmerer Mario Schmitz durchblicken lassen, dass der Gesamtschuldenstand der Stadt im Jahr 2022 niedriger ausfallen werde als rein rechnerisch veranschlagt. Diese Prognose bestätigte er nun in der ersten Ratssitzung des neuen Jahres: „Die Differenz zwischen dem geplanten Schuldenstand in Höhe von 89,8 Millionen Euro zum tatsächlichen Schuldenstand in Höhe von 64,1 Millionen Euro passt mit 25,7 Millionen Euro auffallend gut zur Summe der Ermächtigungsübertragungen“, sagte der Kämmerer am Mittwoch in seinem Quartalsbericht rückwirkend zum 31. Dezember 2021.