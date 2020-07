Manuela Garbrecht von Haus Berg in Hückelhoven-Brachelen : „Soziale Isolation ist für Senioren die Hölle“

Manuela Garbrecht (vorne rechts) ist Leiterin des Care Competence Centers des St. Gereon Seniorendienstes. Die Lockerungen sind ihr wichtig, es benötigt aber eine gut durchdachte Organisation. Foto: Ruth Klapproth

Brachelen Das Coronavirus schweißt Bewohner und Personal im Alten- und Pflegeheim Haus Berg in Brachelen zusammen. Die Corona-Bedingungen schränken den Alltag aller Beteiligten ein.

Der Alltag ist längst noch nicht wieder eingekehrt im Haus Berg in Brachelen. Das Alten- und Pflegeheim der St. Gereon Seniorendienste muss sich nach wie vor mit den Corona-Bedingungen arrangieren, die das Leben der Bewohner und der Mitarbeiter einschränken.

„Wir sind schon froh, dass inzwischen die Besuchsregelungen gelockert wurden“, sagt Manuela Garbrecht, Leiterin des Care Competence Centers Ratheim der Seniorendienste und Vorsitzende der Mitarbeitervertretung. Jetzt können theoretisch alle 90 Bewohner des Hauses wieder Besuch auf ihren Zimmern empfangen. Doch ist es bis zum Eintritt ins Zimmer ein langer Weg: „Ein Besucher darf höchstens eine Stunde lang einen Bewohner treffen.“ Es gibt spezielle Zeitfenster, für die sich Besucher telefonisch anmelden dürfen. Das Desinfizieren der Hände, das Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes und das Notieren der persönlichen Daten werden ergänzt durch das wichtigste Kriterium für einen Einlass ins Haus: Das Fiebermessgerät darf keine erhöhte Temperatur anzeigen. „Ab 37,5 Grad Körpertemperatur bleibt die Tür zu. Zum Schutz der Bewohner und der Mitarbeiter gibt es keine Ausnahme.“

Info Bislang kein einziger Covid-19-Krankheitsfall Schutzmaßnahmen Bis zum heutigen Tage haben die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus im Alten- und Pflegeheim Haus Berg gefruchtet. Wie Manuela Garbrecht von den St. Georg Seniorendiensten sagt, hat es keinen einzigen erkrankten Bewohner gegeben. Richtlinien Damit das so bleibt, wird im Alten- und Pflegeheim Haus Berg nach Angaben von Manuela Garbrecht weiterhin auf höchste hygienische Standards geachtet und auf die peinliche Einhaltung der Richtlinien, an die sich Bewohner, Mitarbeiter und Besucher auch nach den Lockerungen halten müssen.

Es sei eine Erleichterung, wenn Bewohner auf ihrem Zimmer einen Verwandten oder Freund begrüßen können. Es wird zwar gebeten, Umarmungen zu vermeiden. „Aber das ist Teil der Privatsphäre auf den Zimmern und kann von uns nicht kontrolliert werden.“ Daneben besteht die Möglichkeit, zwei Besucher im Besucherraum zu empfangen oder auf der Terrasse vier – immer mit viel Abstand und unter Einhaltung der Corona-Regeln. „Die Besucher reagieren im Allgemeinen verständnisvoll“, hat Garbrecht erkannt

Die soziale Isolation sei für die Bewohner „die Hölle“, meint Garbrecht. Manch einer habe nicht verstehen können, warum er nur mit seinen Kindern telefonieren durfte oder am Fenster mit einer Verwandten reden konnte, warum er sein Zimmer nicht verlassen durfte. Viele, die kognitiv die Situation erkannten, seien sehr betroffen gewesen, dass sie sich zunächst nur im Zimmer aufhalten durften und jetzt wenigstens auf der Etage mit anderen Bewohnern Kontakte halten dürfen. Es sind Sätze wie: „Eigentlich hat mich niemand gefragt, ob ich geschützt werden will“ oder „Wenn ich die Wahl hätte, ein Jahr mit sozialen Kontakten leben zu dürfen oder vier Jahre ohne, dann würde ich lieber nur noch ein Jahr leben wollen“, machen betroffen. Diejenigen, die gewohnt waren, durchs Heim zu laufen und in anderen Gruppen Kontakte zu pflegen, werden derzeit ausgebremst. Wer gewohnt war, im Bistro zu essen, muss darauf verzichten und auf der Etage bleiben. „Das fällt einigen schwer, für die das Mittagessen in vertrauter Umgebung mit Freunden aus anderen Gruppen wichtiger Bestandteil des Alltags war.

Das beliebte Bingo in der Gemeinschaft ist aus dem Programm gestrichen. „Mensch ärger’ dich nicht“ ist dem Coronavirus aus hygienischen Gründen zum Opfer gefallen. Die Ausflugsfahrten finden nicht statt. Allenfalls Spaziergänge in den Ort sind unter Auflagen möglich. In der Zeit vor der Corona-Pandemie konnte jeder in den Garten, wenn er wollte. „Jetzt gehe es nur noch in kleinen Gruppen und nach einem Terminplan.“ Die Spielkreise und Spaziergruppen werden möglichst klein und überschaubar gehalten. Der Gottesdienst findet im Bistro statt und nicht mehr in der kleinen Kapelle.

Was macht die Isolation mit den Bewohnern? „Viele verstehen nicht. Einige akzeptieren die Situation. Manch einer wundert sich über das Verhalten der Mitarbeiter.“ Es sind nicht nur die Bewohner, deren Gesundheit geschützt werden soll, auch die Gesundheit der Mitarbeiter ist ein hohes Gut. „Aus Verantwortung für die Patienten und aus Verantwortung für sich selbst, achten die Mitarbeiter auf sich.“