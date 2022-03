An der Hauptschule in Hückelhoven : Schüler versprüht Pfefferspray im Klassenraum

An der Hauptschule in Hückelhoven

Hückelhoven Vier der 26 Jugendlichen mussten zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden. Warum das Reizgas versprüht wurde, ist unklar.

Die Feuerwehr Hückelhoven und der Rettungsdienst wurden am Freitagmittag in die Hauptschule an der Schlee gerufen. Als in der Meldung von einem „Massenanfall von Verletzten“ die Rede war, waren die Feuerwehrleute selbstverständlich sofort in Alarmbereitschaft. Auslöser des Großeinsatzes war ein Schüler, der um kurz nach zwölf Uhr mit dem Pfefferspray im Klassenzimmer gesprüht hat und sich und seine Mitschüler damit in Gefahr brachte. Warum der Schüler mit dem Reizgas hantierte und warum er es überhaupt dabei hatte, wird die ebenfalls gerufene Polizei nun ermitteln. Der Schüler wurde umgehend von den Beamten vernommen.