Hauptschule in Hückelhoven Neue Wege bei Praktika-Suche

An einer Station drehte sich alles rund um das Thema „Casting“. Als Anstoß hatten Müller und Corall kurze Fragen auf einem Zettel notiert. So konnten die Firmenvertreter etwa was dazu sagen, wie ihr Anforderungsprofil aussieht, mit welchen Mitteln sie bislang die Kandidaten gefunden haben oder ob alle oder nur ausgewählte Bewerber zu Gesprächen eingeladen werden. An einer weiteren Station wurden No-Gos thematisiert. Wie dürfen Praktikanten oder Auzubildende auf keinen Fall auftreten – im Bezug auf Sprache, Kleidung und Verhalten? Auch wurde andersherum gefragt, welche Kompetenzen die Unternehmen für unverzichtbar halten. An einer anderen Station ging es dann vielmehr darum, was die Unternehmen den Schülern denn bieten könnten. So wurde gefragt, ob es die Möglichkeit für Workshops oder Schnuppertage in den Unternehmen gebe oder ob sich die Unternehmen auch vorstellen können, zu einem Besuch in die Schule zu kommen, und sich den Jugendlichen zu präsentieren.