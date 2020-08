Politiker bei Hastenraths Will in Hilfarth : Anekdoten und Ernstes von Wolfgang Bosbach

Hastenraths Will (l.) alias Christian Macharski im kurzweiligen Gespräch mit Wolfgang Bosbach. Unter anderem ernannte er ihn zum Ehrenmitglied der KG Fötchesföhler, was Bosbach mit Humor nahm. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hilfarth Der langjährige Unionspolitiker Wolfgang Bosbach folgte einer Einladung des Comedians Christian Macharski alias Hastenraths Will an die Hilfarther Rurbrücke. Ein Abend voller Humor.

Von Daniela Giess

WoBo. So nannten ihn seine Schulkameraden. Denn in der Klasse gab es vier Jungen, die Wolfgang hießen. Und drei mit dem Nachnamen Bosbach, ein sehr häufiger Nachname im Bergischen Land, wie Wolfgang Bosbach schmunzelnd verrät. Gastgeber Christian Macharski alias Hastenraths Will, der den früheren CDU-Politiker in seiner rund 90-minütigen Talkshow „Hastenraths Will trifft“ empfängt, darf ihn so nennen.

Rund 200 Zuschauer sind in den Biergarten bei Sodekamp-Dohmen gekommen, um den bekannten Unionspolitiker näher kennenzulernen, der von 2000 bis 2009 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion war und von 2009 bis 2015 Vorsitzender des Innenausschusses. Im Publikum macht der 68-Jährige ein bekanntes Gesicht aus: „Hallo Wilfried.“ Es ist Wilfried Oellers, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Heinsberg. Man kennt sich. Auch Landrat Stephan Pusch, wie Bosbach Rechtsanwalt, sitzt auf einer der hölzernen Bänke, um zu hören, was der Gast aus Bergisch Gladbach sagt. Während Pusch dafür ist, die komplette Karnevalssession 2020/2021 abzusagen, spricht sich der Vater dreier Töchter dafür aus, abzuwarten und unbedingt den Bund Deutscher Karneval und andere große Gremien in die Entscheidung einzubeziehen.

Info Nächste Gäste sind Boning und Hoëcker Ausblick Sodekamp-Chef Frank Dohmen empfängt am Donnerstag, 27. August, 20 Uhr, die bekannten Comedians Wigald Boning und Bernhard Hoëcker. Vorverkauf Eintrittskarten (25 Euro) sind im Internet zu haben, auch unter 02433 42026.

Pusch ist gerade zurück aus dem Familienurlaub, der ein ziemlicher Reinfall war. „Ich habe ein Ferienhaus im Internet angeguckt. Leider entsprachen die Bilder nicht der Realität. Jetzt habe ich die Schnauze voll von Bayern, und es lag nicht an Herrn Söder“, gesteht er augenzwinkernd. Der gelernte Einzelhandelskaufmann Bosbach, der in den 1970er Jahren einen Supermarkt der Kette COOP leitete, ehe er auf dem zweiten Bildungsweg das Abi nachholte, um Rechtswissenschaften zu studieren, weiß genau, wie er sein Hilfarther Publikum unterhält – mit Anekdoten aus seinem facettenreichen Leben. Schließlich ist er der Politiker, der von 2012 bis 2016 am häufigsten in Talkshows aufgetreten ist. An seinen spektakulären Abgang bei Maischberger, als er wegen Jutta Ditfurth das Studio verließ, erinnert ihn Hastenraths Will ebenso wie an die Auftritte bei Markus Lanz, den Wolfgang Bosbach besonders schätzt, „weil man da ganz tolle Leute kennenlernt, zum Beispiel den Virologen Professor Streeck“. Auch Pusch war mehrmals Gast bei Lanz. „Was hat das mit dir gemacht?“ fragt Hastenraths Will. „Den Austausch danach schätze ich sehr“, erklärt Pusch.