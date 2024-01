Lichterspektakel in Hückelhoven Warum der Haldenzauber in die Verlängerung geht

Grund für die Verlängerung in diesem Jahr ist nicht nur die eine Woche, die es sonst weniger gewesen wäre, sondern auch das mitunter katastrophale Wetter. Schon beim Aufbau des Haldenzaubers hatte das Wetter den Verantwortlichen mächtig zugesetzt, sodass erst in letzter Minute alles fertig wurde. „Wir sind zufrieden mit der bisherigen Besucherzahl. Trotz einiger Schlechtwetter-Tage konnten wir viele Besucher begeistern, zur Millicher Halde zu kommen und den Lichterpark zu besuchen“, sagt Eva Pins von MK Illumination. Während es in den vergangenen Jahren meist der Fall war, dass die Halde an einem Tag wegen des schlechten Wetters oder gar Unwetters geschlossen bleiben musste, waren es dieses Jahr sogar drei Tage, an denen die Arbeiter quasi rund um die Uhr damit beschäftigt waren, die Sturmschäden kurz vor Weihnachten zu beseitigen. So waren manche elektrischen Leitungen in Mitleidenschaft gezogen worden, die repariert werden mussten, berichtet Carsten Forg. An anderer Stelle mussten manche Dinge befestigt und gesichert werden, um sie vor erneutem starken Wind zu schützen. Da bei schlechtem Wetter auch weniger Besucher kommen, hofft man für die Verlängerung auf besseres Wetter.