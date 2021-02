Bauarbeiten in der Innenstadt : Treppe am Hückelhoven-Center gesperrt

Hückelhoven Die Zeit der eisigen Temperaturen und des Dauerfrosts ist zunächst vorbei, in den vergangenen Tagen lockten frühlingshafte Temperaturen die Menschen nach draußen. Doch der Frost hat sichtbare Spuren hinterlassen.

So zum Beispiel am Hückelhoven-Center. Dort ist eine Hälfte der Haupttreppe derzeit gesperrt. Feuchtigkeit war in die Fugen eingetreten, durch den Dauerfrost in der vergangenen Woche hat sich das Wasser ausgedehnt und einige der Platten zerstört.