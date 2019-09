Kindertagesstätte Schaufenberg : Zertifizierte kleine Forscher in der Kita „Sternschnuppe“

Hückelhoven Die Kita „Sternschnuppe“ wird zum zweiten Mal als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. Die Jungen und Mädchen werden spielerisch an die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik herangeführt.

Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) mit dem Ziel, Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. Gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern vor Ort bietet die Stiftung bundesweit ein Bildungsprogramm an, das pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei unterstützt, Kinder im Kita- und Grundschulalter qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten. Das „Haus der kleinen Forscher“ verbessert Bildungschancen, fördert Interesse am MINT-Bereich und professionalisiert dafür pädagogisches Personal. Nach wie vor bekommen die Kinder der Kita „Sternschnuppe“ in Schaufenberg in der Forscher-AG erste Eindrücke zu den genannten Themen. Anhand des Forscherkreises werden zu Sachverhalten Ideen und Vermutungen gesammelt, in Versuchen ausprobiert, beobachtet und beschrieben, die Ergebnisse anschließend dokumentiert und erörtert. Auch in vielfältigen Erfahrungsbereichen ist das freie Forschen möglich. Die Beteiligung an Projekten wie etwa der Evonik-Kinderuni und das Ausrichten eines Forscherfestes sind feste Bestandteile des pädagogischen Konzeptes. Der Höhepunkt des Jahres war eine Veranstaltung unter dem Titel „Licht(er)zauber(n)“, bei der die Besucher zum Schauen, Ausprobieren, Erforschen und Experimentieren eingeladen waren.