Hückelhoven : Gymnasium unterstützt den "Eine-Welt-Laden"

Das Service-Team der Cafeteria des Gymnasiums überreichte 301,71 Euro an Bruno Bürger (2.v.l.) vom "Eine-Welt-Laden". Foto: GYMNASIUM HÜCKELHOVEN

Hückelhoven Bereits seit 1991 setzt sich der "Eine-Welt-Laden" in Hückelhoven für die Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen in unserer Welt ein - besonders für Umwelt und Entwicklung. Der gemeinnützige Verein organisiert neben einigen temporären Aktionen vor allem ein Vorschul-, Jugend- und Gesundheitsprojekt in Salvador (Brasilien), ein Zisternenprojekt in Pilão Arcado (Brasilien) und ein Trauma-Hilfe-Projekt in Palästina. Hier sollen in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren und der Bevölkerung Handlungsansätze für eine nachhaltige Entwicklung erarbeitet werden.

Das Gymnasium in Hückelhoven möchte die Arbeit des "Eine-Welt-Ladens" unterstützen und richtet daher seit einigen Jahren an jedem Elternsprechtag eine Cafeteria zugunsten des Zisternenprojekts in Pilão ein. Diese Region ist von großer Trockenheit betroffen, und nicht jede Familie hat Zugang zu sauberem Wasser. Mithilfe der Spendengelder können dort Zisternen errichtet werden, in denen Regenwasser für die Menschen gesammelt wird.

Beim letzten Elternsprechtag hatte die Cafeteria 301,71 Euro eingenommen, die das Service-Team an Bruno Bürger vom "Eine-Welt-Laden" übergab. Bürger bedankte sich für die Spende und schilderte den Service-Team-Mitgliedern sowie den beiden AG-Leiterinnen Eva Minartz und Stephanie Houben die Projektarbeit in Pilão. Er erklärte außerdem, dass der Verein es jungen Menschen aus der Region immer wieder gerne ermöglicht, bei den Projektpartnern - nicht nur in Brasilien - einen freiwilligen sozialen Dienst zu absolvieren.



Dass die Errichtung einer Zisterne in Brasilien etwa 380 Euro kostet, hat das Team für den nächsten Elternsprechtag noch zusätzlich motiviert. Ziel der 21 Service-Team-Mitglieder aus den Jahrgangsstufen EF und Q1 ist es, den erforderlichen Betrag für eine Zisterne zu akquirieren und die Projektarbeit in Pilão damit weiterhin wirksam zu unterstützen.

Damit soll ganz konkret Hilfe vor Ort geleistet werden, um letztlich mögliche Fluchtursachen zu reduzieren.

(RP)