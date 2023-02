Gymnasium Hückelhoven „Planlos“ mit Vorurteilen aufräumen

Am Ende der zwei Workshoptage waren alle Beteiligten begeistert. Micha, der Schlagzeuger von „Planlos“, war beindruckt von dem Miteinander aller: „Jeder hat sich Gedanken gemacht, wie er sich am besten einbringt und niemand wollte im Vordergrund stehen, alle haben zusammengearbeitet – ganz großes Lob und ganz großen Respekt an die Schüler.“ Die Musiklehrer am Gymnasium Hückelhoven lobten ebenfalls die Schüler, indem sie klar hervorhoben, wie mutig und begeistert gleich alle Schüler mitgemacht hätten. Auch Mareike und Samantha, zwei Schülerinnen aus der EF, sind sich ebenfalls einig: „Das war total cool und man konnte auch richtig viel dabei lernen.“