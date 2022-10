Gymnasium Hückelhoven : Partner eröffnen Berufswege für Schüler

Hückelhoven Jetzt ist auch die ene’t GmbH an Bord: Das Gymnasium Hückelhoven geht mit der Kurs-Initiative eine weitere Partnerschaft ein. Nun sind es drei Betriebe, die mit der Schule kooperieren. Den Schülern öffnen sich Türen zur Arbeitswelt.

Das Ziel lautet, mit dem neuen Partner den Informatikunterricht lebensnaher zu gestalten und so den Übergang zwischen Schule und Beruf zu erleichtern. Initiiert wurde die Zusammenarbeit von Annelore Hecker, die gemeinsam mit Ulrich Latour die Berufsorientierung am Gymnasium koordiniert.

Die ene’t ist bereits seit dem Jahr 2016 bei der Berufsbörse des Gymnasiums vertreten, die auch in diesem Jahr wieder für die Jahrgänge 9 bis Q1 intern veranstaltet wird. Der Betrieb, in dem rund 30 Softwareentwickler arbeiten, ist für die Schülerinnen und Schüler sehr attraktiv. Bereits in der fünften Klasse wird Informatikunterricht erteilt, kann in der Mittelstufe als Differenzierungskurs und in der Oberstufe als Grundkurs gewählt werden. Selbst im AG-Bereich können die Schülerinnen und Schüler sich hier weiterbilden und selbst das Programmieren lernen. Doch nicht nur für die Schule ist die Kooperation ein großer Gewinn. Auch für die ene’t selbst bietet sich die Perspektive, Personal auszubilden und zu übernehmen, so Helga Kockerols-Eßer, die mit ihrem Kollegen Simon Blank bei der Vertragsunterzeichnung anwesend war.