Hückelhovener Gymnasiasten spielen Theater Medea — schwieriger Stoff, modern inszeniert

Zu Beginn trat Zeus auf dem Olymp in Erscheinung, dargestellt von Kursleiter Peter Rohe mit schwarzem Hut und schwarzen Latex-Handschuhen. In der Rolle der Amme trat der Deutschlehrer erneut in Erscheinung. Dabei banden die Gymnasiasten aus der ehemaligen Zechenstadt das gesamte Gebäude in die Aufführung ein. So agierte Zeus-Darsteller Rohe im ersten Stock über der Bühne. Erzählt wurde die Geschichte von Medea (Burcu Bayri) und ihrem Gemahl Jason (Johannes Goergens), die wegen einer Intrige, die Medea verantwortet, fliehen müssen. Das Paar findet Zuflucht in Korinth.