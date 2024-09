Grundschulen in Hückelhoven Sind Bekenntnisschulen noch zeitgemäß?

Eine Umwandlung der Schulen wäre eine Anpassung an die Lebensrealität. Schließlich gehörten im Jahr 2023 erstmalig mehr als die Hälfte aller Deutschen weder der katholischen noch der evangelischen Kirche an. Durch den starken Mitgliederrückgang in den vergangenen Jahren wird diese Zahl nach aktuellen Prognosen in den kommenden Jahren weiter absinken. Bisher waren Eltern, die ihre Kinder in Kleingladbach oder Brachelen angemeldet haben, mitunter in einer moralischen Zwickmühle. Schließlich müssen sie derzeit eine Selbstverpflichtung abgeben, dass ihre Kinder am katholischen Religionsunterricht teilnehmen – auch wenn dies gar nicht der Konfession im Elternhaus entspricht. Dies würde nach einer Umwandung wegfallen.