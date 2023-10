GGS an der Burg in Hückelhoven Mit dem kleinen Prinzen zum europäischen Sprachensiegel

Vor wenigen Wochen waren Schella Ennulat und Gabriele Krause in die Hauptstadt eingeladen, um auf der Veranstaltung „Best of Erasmus – wie internationaler Austausch zu Schulqualität beiträgt“ der Kulturministerkonferenz ihr Projekt vorzustellen und zudem eine Auszeichnung entgegenzunehmen. Eine große Ehre für die beiden Lehrerinnen, die an der Gemeinschaftsgrundschule an der Burg in Hückelhoven unterrichten. Schließlich haben sie eine Menge Arbeit in dieses Projekt gesteckt, das schon weit vor der Corona-Pandemie seinen Anfang genommen hatte.