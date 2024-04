Grundausbildung in Hückelhoven Die Wehrleute von morgen

Ganz genau beäugt der Ausbilder die einzelnen Abläufe. Das ist gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten, weil an mehreren Stellen gleichzeitig Schritte erfolgen. Aber da es im Ernstfall schließlich um Sekunden gehen kann, ist das unerlässlich. Und weil es im Ernstfall auch um Menschenleben gehen kann, muss nach dem Ende einer solchen Übung auch klar und deutlich benannt werden, was nicht so gut lief und was besser werden muss. Was auf Außenstehende wie ein leicht ruppiger Umgangston wirken könnte, ist für die angehenden Wehrleute aber von großer Wichtigkeit. „Auch die klare Kommunikation wird trainiert“, betont Pressesprecher Lars Wallentin. Im Anschluss wird ein neues Szenario vorgestellt, die Rollen im Team werden gewechselt, sodass jeder eine andere Aufgabe einnimmt und auch diese Handgriffe üben kann.